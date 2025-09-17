Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:51

Лавров объяснил, почему РФ настаивает на глобальном соглашении по Украине

Лавров: временное перемирие и какие-либо договоренности по Украине не работают

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия настаивает на глобальном соглашении по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, временное перемирие и какие-либо договоренности в этом вопросе просто не работают. Трансляция выступления главы МИД в рамках посольского круглого стола на тему украинского кризиса доступна на Rutube.

Он (генсек ООН Антониу Гутерриш. — NEWS.ru) заявил, что Россия отвергает перемирие и настаивает на глобальном соглашении. Конечно, у нас тем более уже было и перемирие, и было соглашение об урегулировании, — подчеркнул Лавров.

Он напомнил о том, что произошло в 2014 году. 21 февраля действующим тогда президентом Украины Виктором Януковичем при посредничестве представителей Евросоюза было подписано соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Его соблюдение гарантировали в том числе Германия и Франция.

На их подписи наплевали, причем они это с удовольствием как бы проглотили, — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Затем были Минские соглашения, в которых также шла речь и о перемирии, и о глобальном урегулировании, добавил Лавров. Однако и этот документ был «убит» Киевом из-за нежелания соблюдать положения, которые в нем закреплены.

Ранее руководитель МИД заявил, что украинские власти отвергли оценки, которые передал им спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже. Лавров считает, что Киев опирается на мнение «партии войны», к которой принадлежат многие политики из стран Европы и США.

Сергей Лавров
Украина
перемирие
Россия
