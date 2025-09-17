Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 12:13

Лавров раскрыл, чье мнение по Украине стало самым важным для Киева

Лавров: в Киеве доминирует партия войны при поддержке Европы и США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские власти опираются на мнение «партии войны», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов. По его словам, к этой партии принадлежат многие политики из стран Европы и США. Трансляция выступления главы МИД доступна на Rutube.

Мы видим, что в Киеве ориентируются на мнение «партии войны». В Европе и Америке есть некоторые политики, особенно в конгрессе, которые к этой партии принадлежат, — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров выразил мнение, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава всемирной организации, что вызывает серьезное беспокойство Москвы. Министр напомнил, что одним из принципов, закрепленным в статье № 100, является беспристрастность.

До этого журналист телеканала Sky News Ялда Хаким рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным и раздраженным. По ее словам, глава государства был расстроен из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского кризиса.

Сергей Лавров
украина
Киев
Европа
