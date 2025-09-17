Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:42

«Ушел от ответа»: Лавров раскритиковал Гутерриша за невыполнение Устава ООН

Лавров: генсек ООН Гутерриш не выполняет требования устава организации

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава Всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это вызывает серьезное беспокойство Москвы. Трансляция выступления главы МИД в рамках посольского круглого стола на тему украинского кризиса доступна на Rutube.

Лавров напомнил, что одним из принципов Устава ООН, закрепленных в статье № 100, является беспристрастность. Кроме того, сотрудники секретариата должны быть объективными и действовать в интересах всех государств-членов, добавил министр.

В последние годы мы наблюдаем грубое нарушение этого принципа беспристрастности. Когда я спросил господина Гутерриша, входят ли в число резолюций, которые секретариат должен выполнять, упомянутые мной декларации, которые требуют уважать принцип самоопределения народа, он ушел от ответа, — подчеркнул глава МИД.

Министр уточнил, что все действия руководства ООН должны строго соответствовать основным принципам устава, включая нейтральность и соблюдение международного права. Отклонение от этих норм, по мнению главы МИД, подрывает авторитет ООН и создает риски для мировой безопасности.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что противники урегулирования на Украине ежедневно срывают договоренности Москвы и Вашингтона о мире. По его словам, это особенно заметно после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Сергей Лавров
ООН
Антониу Гутерриш
МИД РФ
