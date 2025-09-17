«Ушел от ответа»: Лавров раскритиковал Гутерриша за невыполнение Устава ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава Всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это вызывает серьезное беспокойство Москвы. Трансляция выступления главы МИД в рамках посольского круглого стола на тему украинского кризиса доступна на Rutube.

Лавров напомнил, что одним из принципов Устава ООН, закрепленных в статье № 100, является беспристрастность. Кроме того, сотрудники секретариата должны быть объективными и действовать в интересах всех государств-членов, добавил министр.

В последние годы мы наблюдаем грубое нарушение этого принципа беспристрастности. Когда я спросил господина Гутерриша, входят ли в число резолюций, которые секретариат должен выполнять, упомянутые мной декларации, которые требуют уважать принцип самоопределения народа, он ушел от ответа, — подчеркнул глава МИД.

Министр уточнил, что все действия руководства ООН должны строго соответствовать основным принципам устава, включая нейтральность и соблюдение международного права. Отклонение от этих норм, по мнению главы МИД, подрывает авторитет ООН и создает риски для мировой безопасности.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что противники урегулирования на Украине ежедневно срывают договоренности Москвы и Вашингтона о мире. По его словам, это особенно заметно после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.