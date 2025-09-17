Рябков обрушился на противников мира на Украине из-за ежедневных подлостей МИД: противники мира на Украине ежедневно срывают договоренности России и США

Противники урегулирования на Украине ежедневно срывают договоренности Москвы и Вашингтона о мире, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, особенно это заметно после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

Прошло больше месяца после Анкориджа, и не было дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения «войны до последнего украинца» не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей, — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал маловероятным мирное урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время. По его словам, позиции Москвы и Киева остаются слишком далекими друг от друга. Генсек также добавил, что рассчитывает на встречу с представителями России на полях Генассамблеи ООН на грядущей неделе.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику. По мнению депутата, он хочет засветиться на весь мир, однако Москва стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.