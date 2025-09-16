Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:41

Генсек ООН оценил перспективы урегулирования на Украине в ближайшее время

Гутерриш назвал маловероятным урегулирование на Украине в ближайшее время

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Мирное урегулирование конфликта на Украине в ближайшее время маловероятно, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, позиции Москвы и Киева остаются слишком далекими друг от друга, пишет ТАСС.

Я не настроен оптимистично относительно мирного урегулирования на Украине в ближайшей перспективе, — отметил генсек.

Гутерриш также добавил, что рассчитывает на встречу с представителями России на полях Генассамблеи ООН на грядущей неделе. Кроме того, уточнил он, это касается и делегаций ближневосточных стран.

Президент США Дональд Трамп допустил свое участие в переговорах делегаций России и Украины. Глава государства подчеркнул, что ему «придется сидеть в одной комнате» с представителями Москвы и Киева, так как они не могут находиться вместе.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику. По мнению депутата, он хочет засветиться на весь мир, однако Москва стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

