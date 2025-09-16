Трамп собрался «сидеть в одной комнате» с переговорщиками России и Украины Трамп допустил свое участие в переговорах делегаций России и Украины

Президент США Дональд Трамп допустил свое участие в переговорах делегаций России и Украины. Глава государства подчеркнул, что ему «придется сидеть в одной комнате» с представителями Москвы и Киева, так как они не могут находиться вместе. Его выступление в преддверии визита в Великобританию транслирует Fox News.

Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной, — отметил американский лидер.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может признать украинский кризис неразрешимым. При этом он подчеркнул, что пока глава Белого дома придерживается другой позиции и по-прежнему прилагает усилия, чтобы положить конец конфликту.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику. По мнению депутата, он хочет засветиться на весь мир, однако Москва стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.