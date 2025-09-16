В США допустили, что Трамп может признать конфликт на Украине неразрешаемым

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в дальнейшем может посчитать, что достичь урегулирования на Украине невозможно, такое мнение высказал американский государственный секретарь Марко Рубио, чьи слова приводит AFP. При этом он подчеркнул, что пока хозяин Белого дома придерживается другой позиции.

В какой-то момент президент [Трамп] может прийти к выводу, что это невозможно. Он еще не дошел до этого, но может дойти, — считает Рубио.

Он добавил, что Трамп по-прежнему прилагает усилия, чтобы положить конец украинскому конфликту. США также продолжают сотрудничать с партнерами в Европе по вопросам гарантий безопасности. По словам Рубио, без этого урегулирование кризиса путем переговоров невозможно.

Он будет продолжать пытаться. Он считает, что это возможно, он хочет этого добиться. Есть способ положить конец этому конфликту, — заключил госсекретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям. Он также заявил, что прекратить конфликт помогут гарантии безопасности для Киева.