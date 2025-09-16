«Нужна четкая позиция»: Зеленский надавил на Трампа из-за санкций против РФ Sky News: Зеленский призвал Трампа определить позицию по санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что призывает главу Белого дома Дональда Трампа занять четкую позицию по антироссийским санкциям. Он также отметил, что прекратить конфликт помогут гарантии безопасности для Киева.

Нам нужна четкая позиция президента Трампа, — сказал Зеленский.

Ранее глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил, что американский бизнес обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой отменить часть санкций против России. По его словам, предприниматели больше всего заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции и ограничений на работу с российскими банками, а также в разрешении импорта товаров в сферах энергетики, авиации и высоких технологий.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь ЕС.

Трамп ранее заявил, что санкции Евросоюза против РФ недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что он хочет полностью прекратить такие поставки.