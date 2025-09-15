«Он хочет этого»: в США раскрыли планы Трампа на Россию и Европу Профессор Миршаймер: Трамп хочет отложить санкции против России и унизить ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь ЕС.

Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это, — убежден Миршаймер.

Он добавил, что Трамп не желает считаться с мнением Европы по санкционным вопросам. Американский лидер уверен, что, если регион откажется выполнять требования США, страны «останутся не у дел». При этом Миршаймер считает, что Трамп рискует вызвать еще больший раскол между Брюсселем и Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что он хочет полностью прекратить такие поставки.