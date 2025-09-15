Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 21:07

Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский бизнес обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой отменить часть санкций против России, заявил глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи в интервью ТАСС. По его словам, предприниматели больше всего заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции и ограничений на работу с российскими банками, а также в разрешении импорта товаров в сферах энергетики, авиации и высоких технологий.

Мы подготовили аналитический документ под названием White Paper, в котором перечислили все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России, или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС, — отметил Эйджи.

Он также признал, что ограничения в основном вредят иностранному бизнесу, в то время как российская экономика адаптировалась к новым условиям. По оценкам Торговой палаты, прямые убытки американских компаний от ухода с российского рынка составили около $100 млрд. С учетом потери доли рынка, упущенной выгоды и других факторов общий ущерб может достигать $300 млрд. Ряд компаний выразили желание вернуться на российский рынок при смягчении санкционного режима.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь ЕС.

США
бизнес
Дональд Трамп
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.