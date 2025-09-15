Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России

Американский бизнес обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой отменить часть санкций против России, заявил глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи в интервью ТАСС. По его словам, предприниматели больше всего заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции и ограничений на работу с российскими банками, а также в разрешении импорта товаров в сферах энергетики, авиации и высоких технологий.

Мы подготовили аналитический документ под названием White Paper, в котором перечислили все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России, или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС, — отметил Эйджи.

Он также признал, что ограничения в основном вредят иностранному бизнесу, в то время как российская экономика адаптировалась к новым условиям. По оценкам Торговой палаты, прямые убытки американских компаний от ухода с российского рынка составили около $100 млрд. С учетом потери доли рынка, упущенной выгоды и других факторов общий ущерб может достигать $300 млрд. Ряд компаний выразили желание вернуться на российский рынок при смягчении санкционного режима.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп планирует отложить введение новых «серьезных» санкций против России. По его мнению, американский лидер считает европейцев «достаточно глупыми» и хочет унизить весь ЕС.