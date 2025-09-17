«Измучен и раздражен»: журналистка Sky News описала состояние Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным и раздраженным, рассказала журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким. По ее словам, глава государства был расстроен из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского кризиса.

Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу <…> и что американцам нужно делать больше, — подчеркнула Хаким.

Кроме того, она обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлой беседой. Журналистка считает, что в словах политика появилось «чувство безнадежности», а сам он стал «более депрессивным».

Ранее Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине, поскольку это «вопрос сегодняшнего дня». По словам президента, обсуждение союзниками вопроса, кто и какие антироссийские санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.

До этого американские аналитики выразили мнение, что советники Зеленского демонстрируют полную оторванность от запросов украинского общества. К такому выводу они пришли из-за ряда непопулярных мер, инициированных руководством страны в последнее время. В частности, речь идет о проектах введения уголовной ответственности за дезертирство и ограничении независимости антикоррупционных ведомств.