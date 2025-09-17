Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:24

«Измучен и раздражен»: журналистка Sky News описала состояние Зеленского

Журналистка Хаким: Зеленский во время интервью выглядел измученным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью выглядел измученным и раздраженным, рассказала журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким. По ее словам, глава государства был расстроен из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского кризиса.

Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу <…> и что американцам нужно делать больше, — подчеркнула Хаким.

Кроме того, она обратила внимание на изменение в манере речи Зеленского по сравнению с прошлой беседой. Журналистка считает, что в словах политика появилось «чувство безнадежности», а сам он стал «более депрессивным».

Ранее Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине, поскольку это «вопрос сегодняшнего дня». По словам президента, обсуждение союзниками вопроса, кто и какие антироссийские санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.

До этого американские аналитики выразили мнение, что советники Зеленского демонстрируют полную оторванность от запросов украинского общества. К такому выводу они пришли из-за ряда непопулярных мер, инициированных руководством страны в последнее время. В частности, речь идет о проектах введения уголовной ответственности за дезертирство и ограничении независимости антикоррупционных ведомств.

Владимир Зеленский
Украина
интервью
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.