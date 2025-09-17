Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 09:18

Зеленский призвал Запад думать «только об Украине»

Зеленский потребовал от стран Запада забыть о России и думать только об Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. В интервью Sky News он заявил, что это «вопрос сегодняшнего дня». По мнению политика, обсуждение союзниками вопроса, кто и какие антироссийские санкции введет, несправедлив по отношению к Киеву.

Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, — подчеркнул Зеленский.

Ранее немецкий журналист Патрик Бааб выразил мнение, что официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения специальной военной операции. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь Зеленского в частности.

До этого президент Украины вновь подтвердил свою готовность к переговорам в трехстороннем формате с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако он категорически отказался проводить саммит на территории Москвы, сославшись на наличие других предложений от партнеров.

