17 сентября 2025 в 05:12

В ФРГ озвучили, что произойдет с властью Зеленского после конфликта

Журналист Патрик Бааб: окончание СВО приведет Зеленского к катастрофе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения специальной военной операции, заявил немецкий журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь президента Владимира Зеленского в частности.

Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для <…> Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон, — отметил журналист.

Это объясняет, почему политические силы в Киеве, по мнению эксперта, активно противятся началу мирных переговоров с Россией. Заявления Бааба прозвучали на фоне очередных значительных потерь ВСУ. Согласно официальным данным, за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1435 военнослужащих, шесть бронемашин и десять артиллерийских орудий.

Ранее сообщалось, что новый порядок бронирования сотрудников от мобилизации приведет к развалу критически важных предприятий Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что по приказу Минюста страна не сможет признать стратегическими предприятия, где хотя бы один из миноритарных собственников находится под санкциями.

Владимир Зеленский
СВО
развал
ФРГ
