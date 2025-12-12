Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 06:38

«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС

Пушков: выход Италии, Венгрии с Австрией и Польшей из ЕС означал бы его конец

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выход из Евросоюза Италии, Венгрии, Австрии и Польши стал бы для объединения концом, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ сенатор Алексей Пушков. К таким выводам он пришел, комментируя информацию о возможной стратегии США в Европе.

Поводом для заявления стала публикация портала Defense One о неозвученной стратегии национальной безопасности США. Согласно ей, Вашингтон может сосредоточиться на сближении с рядом европейских стран, чтобы «оторвать их от ЕС». В списке потенциальных партнеров значатся Австрия, Венгрия, Италия и Польша.

Пушков отметил, что такие планы, как и дискуссии вокруг инициативы Вашингтона по созданию новой «ключевой пятерки» (Core 5) без участия европейских держав, свидетельствуют о растущем расколе между США и ключевыми столицами ЕС.

Ее паника понятна: вывод четырех стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к ее предупреждениям, — написал сенатор, комментируя реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Таким образом, обсуждение подобных сценариев указывает на серьезные геополитические сдвиги. Возможные действия США могут быть направлены на ослабление Евросоюза как единого игрока, что способно привести к глубокому кризису внутри самого объединения.

Ранее Пушков заявил, что Великобритания может быть утрачена коренным населением из-за притока мигрантов. Политик считает, что жители Соединенного Королевства при нынешней власти уже лишились контроля над собственной столицей. По мнению сенатора, англосаксонский мир в этническом отношении обречен и уже прошел точку невозврата.

Алексей Пушков
Евросоюз
развал
паника
