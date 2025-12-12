Великобритания может быть утрачена коренным населением из-за притока мигрантов, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ сенатор Алексей Пушков. Политик считает, что жители Соединенного Королевства при нынешней власти уже лишились контроля над собственной столицей. По мнению сенатора, англосаксонский мир в этническом отношении обречен и уже прошел точку невозврата.

«Обратная колонизация» Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более эффективно, — написал Пушков.

Ранее западные СМИ сообщили об угрозе тотальной отмены Рождества в Европе и США по причине засилья мигрантов-исламистов, которые навязывают свои культурные и религиозные ценности местному населению самыми радикальными способами. По данным института изучения общественного мнения YouGov, более 60% населения Германии теперь опасаются посещать массовые рождественские мероприятия.

Позже власти Великобритании заявили о массовом оттоке представителей крупного бизнеса из королевства. По оценкам экспертов, до конца 2025 года количество миллионеров в стране снизится на 16 тыс. человек и упадет прибыль от налогообложения.







