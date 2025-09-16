Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:41

«Развалят без оружия»: в Раде озвучили последствия одного решения Киева

Новый порядок бронирования сотрудников от мобилизации приведет к развалу критически важных предприятий Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, по приказу Минюста страна не сможет признать стратегическими предприятия, где хотя бы один из миноритарных собственников находится под санкциями.

Минюст согласовал изменения в порядок бронирования: это развалит наши критические предприятия даже без оружия. <...> Завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей купит по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины — и предприятие потеряет статус критически важного, — высказался парламентарий.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что мобилизацию в Вооруженные силы Украины осложняют серьезные трудности в контролируемых Киевом районах Запорожской и Херсонской областей. По данным источника, призыв там проводится скрытно из-за сопротивления жителей и низкой результативности кампании.

Кроме того, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что на Украине скрытно проводится мобилизация женщин в ряды ВСУ. По его словам, такая мера объясняется не только значительными потерями, но и тем, что в стране уже существует подготовленный женский резерв.

