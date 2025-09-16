Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом Sky News: Зеленский готов встретиться с Путиным и Трампом, но только не в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News вновь подтвердил свою готовность к переговорам с лидерами России и США. Однако он категорически отказался проводить саммит на территории Москвы, предложив альтернативные варианты.

Зеленский заявил о своем желании обсудить урегулирование конфликта в двустороннем или трехстороннем формате. Он подчеркнул, что не выдвигает никаких предварительных условий для такой встречи. При этом украинский лидер повторил свой отказ от посещения российской столицы, сославшись на наличие других предложений от партнеров.

Я готов встретиться без каких-либо условий, — сказал Зеленский.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил свое участие в переговорах делегаций России и Украины. Глава государства подчеркнул, что ему «придется сидеть в одной комнате» с представителями Москвы и Киева, так как они не могут находиться вместе.

Также первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику. По мнению депутата, он хочет засветиться на весь мир, однако Москва стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.