На Западе порекомендовали Зеленскому найти новых советников Foreign Policy: советники Зеленского совершенно оторваны от украинского общества

Советники президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют полную оторванность от запросов украинского общества, пишет Foreign Policy. К такому выводу авторы пришли из-за ряда непопулярных мер, инициированных руководством страны в последнее время.

В частности, речь идет о проектах введения уголовной ответственности за дезертирство и ограничении независимости антикоррупционных ведомств. Журнал связывает снижение поддержки Киева с неэффективными кадровыми решениями.

Вопиющая ошибка в сфере борьбы с коррупцией продемонстрировала, что его (Зеленского. — NEWS.ru) внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества, — констатирует издание.

В качестве альтернативы журналисты предлагают привлечь новых специалистов из украинских аналитических центров и общественных организаций. По мнению издания, это поможет восстановить связь между властью и обществом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что \Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта с Россией. Глава Белого дома также призвал европейские страны отказаться от закупок российской нефти.