Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:24

На Западе порекомендовали Зеленскому найти новых советников

Foreign Policy: советники Зеленского совершенно оторваны от украинского общества

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press

Советники президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют полную оторванность от запросов украинского общества, пишет Foreign Policy. К такому выводу авторы пришли из-за ряда непопулярных мер, инициированных руководством страны в последнее время.

В частности, речь идет о проектах введения уголовной ответственности за дезертирство и ограничении независимости антикоррупционных ведомств. Журнал связывает снижение поддержки Киева с неэффективными кадровыми решениями.

Вопиющая ошибка в сфере борьбы с коррупцией продемонстрировала, что его (Зеленского. — NEWS.ru) внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества, — констатирует издание.

В качестве альтернативы журналисты предлагают привлечь новых специалистов из украинских аналитических центров и общественных организаций. По мнению издания, это поможет восстановить связь между властью и обществом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что \Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта с Россией. Глава Белого дома также призвал европейские страны отказаться от закупок российской нефти.

Украина
Владимир Зеленский
советники
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.