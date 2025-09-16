Трамп раскрыл, что придется сделать Зеленскому ради мира с Россией

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также призвал европейские страны отказаться от закупок российской нефти, передает ТАСС.

Ему придется заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку, — сказал американский лидер.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным без посредников, отметив, что «иногда это необходимо». Он подчеркнул желание использовать поддержку США и Европы при переговорах.

До этого экс-посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена и обязана привести к конкретным результатам, иначе она рискует оказаться контрпродуктивной. Он напомнил, что российский президент неоднократно подчеркивал важность плодотворных переговоров.

Кроме того, сенатор Владимир Джабаров предположил, что США принуждают Зеленского к переговорам, но тот боится их из-за неизменности российских требований. По мнению Джабарова, украинский лидер будет тянуть время до конца мандата Трампа, надеясь на эскалацию участия Европы.