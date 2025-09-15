Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:25

Зеленский заявил, что ждет встречи с Путиным лицом к лицу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что иногда такие мероприятия необходимы, передает CNN.

Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица, — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что хочет поговорить с Путиным без посредников. При этом он подчеркнул желание использовать поддержку США и Европы при переговорах.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным только ради игры на публику. По его мнению, Зеленский хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

Кроме того, завершивший свою дипмиссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов считает, что возможная встреча президентов России и Украины должна быть результативной, иначе она рискует «отыграть в минус». По его словам, в ходе переговоров необходимо добиться позитивных результатов.

СВО
Владимир Зеленский
Владимир Путин
переговоры
