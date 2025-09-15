В Совфеде объяснили, почему Зеленский просит о встрече с Путиным

В Совфеде объяснили, почему Зеленский просит о встрече с Путиным Сенатор Джабаров: Зеленский просит о встрече с Путиным по требованию США

США требуют от украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, полагает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сам Зеленский, по мнению сенатора, страшно боится такого развития событий, поскольку понимает неизменность российских требований, передает Lenta.ru.

Я думаю, что его принуждают американцы, чтобы он шел на переговоры с Россией. Но он этого страшно боится. Потому что он понимает, что наши требования к Украине остались неизменными, — поделился Джабаров.

Он подчеркнул, что Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины с письменными гарантиями мировых лидеров, исключающими вступление в НАТО. Сенатор полагает, что Зеленский будет тянуть время до окончания полномочий президента США Дональда Трампа, надеясь на возможное вступление европейцев в конфликт к 2030 году.

По словам Джабарова, при этом российская сторона не отказывается от переговоров, но они должны быть содержательными. Он отметил, что президент России Владимир Путин вряд ли согласится на встречу «просто для разговора» с человеком, который постоянно оскорбляет РФ и ее лидера. Ключевым условием остается получение конкретных предложений от украинской стороны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».