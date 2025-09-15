Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:54

В Кремле ответили на слова Трампа о скором саммите России, США и Украины

Песков заявил об отсутствии подвижек по саммиту России, США и Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подвижек по саммиту России, Соединенных Штатов и Украины пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро», передает ТАСС.

Нет, пока никаких подвижек нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Глава государства подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе. Американский лидер избегал конкретных временных рамок, но выразил оптимизм относительно скорейшего проведения переговоров.

Тогда же Трамп выразил мнение, что ему придется лично вести все переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он считает уровень неприязни между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским крайне высоким. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует его непосредственного участия в диалоге для достижения возможного компромисса между сторонами конфликта.

