15 сентября 2025 в 02:44

«Они ненавидят»: Трамп озвучил, кто поведет диалог между РФ и Украиной

Трамп допустил, что ему придется вести диалог между Путиным и Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency//Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ему придется лично вести все переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси) он заявил, что считает уровень неприязни между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским крайне высоким.

Трамп охарактеризовал отношения между лидерами как исключительно напряженные. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует его непосредственного участия в диалоге для достижения возможного компромисса между сторонами конфликта.

Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга, — сказал он.

Ранее посол РФ Алексей Ерхов заявил, что возможная встреча президентов России и Украины должна быть результативной, иначе она рискует «отыграть в минус». Это мероприятие нужно хорошо подготовить и продумать.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным только ради игры на публику. По его мнению, украинский политик хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

