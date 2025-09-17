Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Киев обвинили в нежелании признавать итоги саммита РФ и США на Аляске Лавров заявил, что Киев отвергает итоги саммита России и США на Аляске

Киев отверг оценки, которые передал ему спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что Уиткофф регулярно приезжает в Москву и продвигает общее понимание о том, как достичь урегулирования конфликта на Украине. Трансляция выступления главы МИД в рамках посольского круглого стола доступна на Rutube.

Господин Уиткофф, <…> как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом, — подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, украинские власти опираются на мнение «партии войны». По его словам, к ней принадлежат многие политики из стран Евросоюза и США. Также дипломат отметил, что так называемые миротворцы на Украине станут оккупационными войсками и законными целями для ВС РФ.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в трехсторонней встрече лидера Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет смысла. По его словам, Зеленский по-прежнему продолжает жить в «выдуманном мире».