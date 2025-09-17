Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:46

Рогов оценил слова Зеленского о готовности к встрече с Путиным и Трампом

Рогов: в трехсторонней встрече Зеленского с Путиным и Трампом сейчас нет смысла

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В трехсторонней встрече лидера Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом нет смысла, заявил «Ридусу» председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его мнению, Зеленский по-прежнему продолжает жить в «выдуманном мире».

В Москве не раз говорили, что сначала необходимо выработать конкретные решения по урегулированию вооруженного конфликта, а потом уже встречаться на высшем уровне. Никаких решений пока нет, поэтому я не вижу особого смысла в таких переговорах, — высказался Рогов.

По его словам, Зеленский «демонстрирует максимальный уровень невменяемости», действуя вопреки интересам украинского народа. Президент Украины неоднократно хамил Путину и Трампу, при этом он настаивает на встречах с ними, отметил политик.

Ранее Зеленский подтвердил свою готовность обсудить урегулирование украинского конфликта в двустороннем или трехстороннем формате. Однако он категорически отказался проводить саммит на территории Москвы, предложив альтернативные варианты.

