17 сентября 2025 в 12:04

Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев на Украину

Лавров заявил, что миротворцы на Украине по сути станут оккупационными войсками

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Так называемые миротворцы на Украине, по сути, станут оккупационными войсками, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие контингенты будут законными целями для ВС РФ.

Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину, — сказал Лавров.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал предвыборным кошмаром инициативу отправки на территорию страны военного контингента. Он пояснил, что размещение войск на передовой потребует огромных денег и сложной логистики, а в тылу не имеет смысла.

До этого стало известно, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

