05 декабря 2025 в 18:06

Китайцы массово устремились в один российский город

SHOT: число китайских туристов в Мурманске выросло на 20%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число бронирований поездок в Мурманскую область среди граждан КНР возросло на 20%, сообщает Telegram-канал SHOT. В следующем году ожидается рост спроса еще на 40%.

Эксперты также прогнозируют, что число посетивших Россию китайских туристов до конца года вырастет до 500 тыс. человек. В 2026 году их число может повыситься до 2 млн.

Туроператоры отмечают резкий рост интереса к региону после введения безвизового режима между Россией и Китаем. Город и регион оказались среди лидеров зимнего туризма у гостей из Поднебесной. Они посещают село Териберка, чтобы насладиться северным сиянием, снежными пейзажами и наблюдением за китами. Кроме того, китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.

Ранее стало известно, что в китайской провинции Цзянсу у местной супружеской пары родилась девочка с нетипичными для региона светлыми волосами и голубыми глазами. Тест на отцовство однозначно подтвердил биологическое родство. Позже, при изучении семейного анамнеза выяснилось, что прадед новорожденной девочки был русским. Девочка быстро приобрела популярность в социальных сетях, а сами родители, преодолев первоначальное удивление, называют ее «подарком судьбы».

