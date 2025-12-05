Китайцы массово устремились в один российский город SHOT: число китайских туристов в Мурманске выросло на 20%

Число бронирований поездок в Мурманскую область среди граждан КНР возросло на 20%, сообщает Telegram-канал SHOT. В следующем году ожидается рост спроса еще на 40%.

Эксперты также прогнозируют, что число посетивших Россию китайских туристов до конца года вырастет до 500 тыс. человек. В 2026 году их число может повыситься до 2 млн.

Туроператоры отмечают резкий рост интереса к региону после введения безвизового режима между Россией и Китаем. Город и регион оказались среди лидеров зимнего туризма у гостей из Поднебесной. Они посещают село Териберка, чтобы насладиться северным сиянием, снежными пейзажами и наблюдением за китами. Кроме того, китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.

