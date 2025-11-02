Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:48

Сбежавшего из приморской колонии китайца поймали спустя сутки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гражданин Китая, сбежавший из колонии-поселения в Октябрьском районе Приморского края, был задержан, сообщил представитель регионального управления ФСИН. Он был осужден за незаконное пересечение границы России. По словам представителя ФСИН, которые приводит РИА Новости, иностранца нашли в селе Ильичевка.

Благодаря оперативным и грамотным совместным действиям сотрудников правоохранительных органов задержан осужденный гражданин Китая, совершивший побег из колонии-поселения № 37, — говорится в сообщении.

Уточняется, что китаец сидел на окраине населенного пункта. Он оставил попытки убежать, поняв, что это бесполезно. Иностранца уже доставили по месту отбывания наказания.

Осужденный гражданин Китая сбежал из колонии-поселения № 37 в Дзержинском накануне, 1 ноября. Как отметил представитель регионального управления ФСИН, в колониях подобного типа осужденные содержатся без охраны. Они находятся под надзором администрации, имея право свободно перемещаться по территории.

Приморский край
Приморье
задержания
иностранцы
колонии
побеги
Китай
китайцы
