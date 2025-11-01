Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:15

Из колонии в Приморье сбежал преступник

Из колонии в Приморье сбежал незаконно пересекший границу гражданин Китая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осужденный за незаконный переход границы гражданин Китая сбежал из колонии-поселения № 37 в Дзержинском, сообщил ТАСС представитель регионального ГУ ФСИН. В органах уточнили, что в колониях подобного типа осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, имея право свободно перемещаться по территории.

Приметы: рост 170–175, телосложение среднее, короткая стрижка, волосы темные, глаза карие. Был одет: черный пуховик до колена с капюшоном, штаны темного цвета, ботинки зеленого цвета с изображением красной эмблемы (символика Китая), — сказал собеседник агентства.

ФСИН просит граждан оказать содействие в поиске осужденного. В разыскной операции задействованы все специальные структуры, включая оперативных сотрудников, разыскной отдел и отдел специального назначения. Поиск ведется в тесном взаимодействии с управлением МВД и пограничниками.

Ранее в Воронеже подозреваемый в преступлении сбежал прямо из здания суда после вынесения вердикта. Инцидент произошел во время рассмотрения ходатайства следственных органов об ужесточении меры пресечения для 43-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Приморский край
ФСИН
исправительные колонии
преступники
колонии
границы
