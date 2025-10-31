Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 23:46

Житель Воронежа сбежал из зала суда до своего ареста

МВД РФ: подозреваемый сбежал из районного суда Воронежа после решения об аресте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже произошел инцидент с побегом подозреваемого из здания суда непосредственно после вынесения судебного решения. Мужчина, находившийся до этого момента под подпиской о невыезде, скрылся с территории Центрального районного суда, когда судья избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел во время рассмотрения ходатайства следственных органов об ужесточении меры пресечения для 43-летнего жителя Воронежа. Он подозревается в совершении преступления по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

После того как суд удовлетворил ходатайство следователей и постановил взять подозреваемого под стражу, мужчина, воспользовавшись моментом, незамедлительно покинул здание судебного органа. В настоящее время полицией проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося от правосудия подозреваемого. Инцидент будет подвергнут служебной проверке.

Ранее сообщалось, что новодвинца задержали за домогательства по отношению к девочкам на стадионе одной из школ. Следствие установило, что 54-летний мужчина в мае и сентябре 2025 года приставал к девочкам в возрасте от шести до девяти лет, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

побеги
суды
Воронеж
МВД
