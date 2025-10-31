Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:05

Новодвинца арестовали за пьяные заигрывания со школьницами

Жителя Новодвинска арестовали за домогательства малолетних школьниц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новодвинца задержали за домогательства по отношению к девочкам на стадионе одной из школ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. Следствие установило, что 54-летний мужчина в мае и сентябре 2025 года приставал к девочкам в возрасте от шести до девяти лет, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, — уточнили в органах.

Правоохранителям известно о пяти пострадавших девочках. Дети в обоих случаях смогли убежать от преследователя и рассказали обо всем родителям, сообщают в Новодвинском городском суде. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении пяти малолетних». Теперь подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Москве мужчина оказался в центре судебного разбирательства после того, как был замечен за мастурбацией в метро. Инцидент произошел на станции «Братиславская». Мужчина начал трогать себя в паховой области в присутствии пассажиров. На следующий день полиция нашла нарушителя и задержала. На судебном заседании он признал свою причастность к совершенному и обратился с просьбой о смягчении приговора.

Архангельская область
суды
аресты
педофилы
школьницы
