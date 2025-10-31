Новодвинца арестовали за пьяные заигрывания со школьницами

Новодвинца задержали за домогательства по отношению к девочкам на стадионе одной из школ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. Следствие установило, что 54-летний мужчина в мае и сентябре 2025 года приставал к девочкам в возрасте от шести до девяти лет, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, — уточнили в органах.

Правоохранителям известно о пяти пострадавших девочках. Дети в обоих случаях смогли убежать от преследователя и рассказали обо всем родителям, сообщают в Новодвинском городском суде. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении пяти малолетних». Теперь подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

