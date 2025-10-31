Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:19

Москвича задержали за мастурбацию в метро

Пассажиры в час пик на эскалаторе Московского метрополитена Пассажиры в час пик на эскалаторе Московского метрополитена Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина оказался в центре судебного разбирательства после того, как был замечен за мастурбацией в метро, передает «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на станции «Братиславская».

По информации канала, мужчина начал трогать себя в паховой области в присутствии пассажиров. На следующий день нарушителя задержали.

На судебном заседании он признал свою причастность к совершенному и обратился с просьбой о смягчении приговора. Его действия были классифицированы как мелкое хулиганство из-за нарушения общественного порядка. В итоге суд вынес решение о десятидневном административном аресте в качестве наказания.

Ранее в японском городе Нагоя на станции «Сакаэ» пассажиры метро задержали пожилого мужчину, подозреваемого в попытке сделать непристойную фотографию под юбкой женщины. Шесть пассажиров совместно удерживали пенсионера и вызывали полицию. Правонарушитель был обездвижен и впоследствии арестован полицией.

До этого в аэропорту Уфы неизвестный мужчина тайно фотографировал женщин в туалете. Одна из пострадавших зафиксировала нарушение на видео и обратилась в полицию, однако сотрудники не смогли установить виновного из-за отсутствия доказательств.

