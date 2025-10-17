Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:38

В метро с поличным поймали пожилого извращенца

В метро Японии задержали мужчину за попытку сделать снимок под юбкой у женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В японском городе Нагоя пассажиры метро задержали пожилого мужчину, который пытался сделать фотографию под юбкой женщины, сообщает издание Coki. Инцидент произошел 12 октября на станции «Сакаэ», где шесть пассажиров совместно удерживали пенсионера и вызывали полицию.

Когда задержанный попытался вырваться, его повалили на пол. После этого один из граждан сел на него сверху и обездвижил.

По имеющейся информации, сама пострадавшая заметила противоправные действия пожилого мужчины и схватила его. К ней немедленно присоединились другие пассажиры. Впоследствии правонарушитель был арестован полицией.

Ранее в американском штате Флорида правоохранительные органы арестовали 68-летнего мужчину, который в течение шести лет тайно снимал на видео свою знакомую во время ее визитов в его дом. Сам подозреваемый утверждал, что записи были сделаны случайно с помощью скрытой камеры. По информации издания, преступление раскрылось случайно, когда злоумышленник оставил жесткий диск с записями в кафе после заседания местного общественного совета.

Япония
метро
извращенец
одежда
