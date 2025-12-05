ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:09

Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году

Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете способ удивить гостей в новогоднюю ночь? Забудьте о традиционных салатах и приготовьте невероятно нежную говяжью печень в банановом соусе. Этот дерзкий, но гармоничный дуэт станет яркой точкой вашего праздничного меню и запомнится всем любителям кулинарных экспериментов.

Секрет — в легком маринаде на основе гранатового сока, который устраняет горечь, и добавлении каперсов для пикантности. Процесс прост: печень, нарезанная соломкой, быстро обжаривается, а соус готовится прямо в сковороде.

Для наших новогодних угощений с говяжьей печенью вам понадобятся:

  • 500 г говяжьей печени;

  • 1 спелый банан;

  • 100 мл гранатового сока;

  • 1 небольшая луковица;

  • 1 ч. л. каперсов;

  • сливки 10% — 50 мл;

  • соль, перец, мука — для панировки.

Печень обваляйте в муке и обжарьте до румяности. В отдельной сковороде пассеруйте лук, добавьте размятый вилкой банан, каперсы и гранатовый сок. Протушите 3–4 минуты, влейте сливки, посолите, поперчите и взбейте блендером до кремообразного состояния. Верните печень в соус и прогрейте. Нежные кусочки в бархатном сладко-пикантном соусе — это те самые новогодние угощения с говяжьей печенью, которые полностью преобразят ваш стол.

Подавайте это блюдо горячим, украсив зернами граната. Оно гарантированно вызовет живую дискуссию и станет главной темой разговора, доказывая, что настоящий кулинарный праздник рождается из смелых идей.

Ранее мы делились рецептом эффектного новогоднего салата.

застолье
Новый год
праздники
говядина
печень
бананы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
