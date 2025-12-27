Такая закуска к Новому году проверена временем и тысячами хвалебных отзывов — готовим быстрые лодочки с печенью трески

Эта закуска построена на безупречном контрасте. Плотный, но нежный белок яйца служит основой. Внутри ждет кремовая, тающая, насыщенная начинка, где сладость печени трески гармонирует со сливочностью сыра и легкой остротой чеснока. Майонез лишь связывает компоненты, не перебивая их благородный вкус. Каждая половинка — это готовый, идеально сбалансированный укус.

Яйца (8 шт.) отвариваю вкрутую (10 минут с момента закипания). Остужаю в холодной воде, очищаю. Разрезаю каждое яйцо пополам вдоль.

Аккуратно вынимаю желтки из белковых половинок и складываю их в отдельную миску. Белковые «лодочки» пока откладываю.

К желткам добавляю плавленый сыр (100 г, можно в брикетах «Дружба»). Разминаю вилкой или пропускаю через пресс для яиц. Печень трески (100 г, консервированную в собственном соку) сливаю от излишков масла и также разминаю вилкой.

Соединяю желтки с сыром, печень трески. Добавляю чеснок (1 зубчик), пропущенный через пресс, соль и черный перец по вкусу. Заправляю майонезом (2-3 ст. л.) и тщательно перемешиваю до получения однородной, пластичной пастообразной массы.

С помощью чайной ложки или кондитерского мешка аккуратно наполняю получившимся паштетом белковые половинки, формируя небольшую горку.

Выкладываю готовые фаршированные яйца на блюдо. По желанию украшаю мелко порубленной зеленью, зерном граната или каперсом. Убираю в холодильник на 30-60 минут для охлаждения и настаивания перед подачей.

