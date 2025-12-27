Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:02

Привычные блюда заиграют по-новому: простой домашний соус из доступных продуктов, который выручает, когда фантазия на нуле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда совсем не хочется стоять у плиты и придумывать что-то новое, а привычная еда уже приелась. В такие моменты меня всегда спасает удачный соус. Он готовится за считанные минуты, а вкус знакомых блюд меняется до неузнаваемости.

Для этого варианта не нужны редкие продукты — почти все есть в холодильнике. В глубокой тарелке соединяю майонез — 100 гр. и сметану — 100 гр., тщательно размешиваю до гладкости. Отварной желток — 1 шт. натираю на мелкой терке и добавляю в основу, чтобы соус стал более густым и насыщенным.

Затем кладу горчицу — 1 ч. л., она придает легкую пикантность, но не перебивает вкус. Соленые огурцы — 2 шт. натираю и вмешиваю в соус, добиваясь однородной консистенции. Готовый соус убираю в холодильник на 20 минут. Он отлично подходит к мясу, картофелю, котлетам и даже простым бутербродам. Такой маленький штрих легко обновляет любое блюдо и экономит время хозяйке.

Ранее сообщалось, что праздничная суматоха не мешает подать на стол что-то по-настоящему вкусное. Этот антрекот порадует сочностью, ароматом и тем, что готовится почти без усилий. Способ прост, но результат выходит ресторанным — как раз то, что нужно в новогоднюю ночь.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Общество
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Готовлю коблер — быстрый пирог без раскатывания: американская классика с клюквой и черникой
Общество
Готовлю коблер — быстрый пирог без раскатывания: американская классика с клюквой и черникой
Безе-рулет с мандариновой начинкой — не десерт, а настоящее украшение стола: готовлю к Новому году
Общество
Безе-рулет с мандариновой начинкой — не десерт, а настоящее украшение стола: готовлю к Новому году
Гвоздь программы. Новогодний рулет с маринованной сёмгой, творожным сыром и огурцом. И красиво, и безумно вкусно
Общество
Гвоздь программы. Новогодний рулет с маринованной сёмгой, творожным сыром и огурцом. И красиво, и безумно вкусно
Обычные драники станут ресторанным блюдом: одна ароматная специя меняет вкус картофеля до неузнаваемости
Общество
Обычные драники станут ресторанным блюдом: одна ароматная специя меняет вкус картофеля до неузнаваемости
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Привычные блюда заиграют по-новому: простой домашний соус из доступных продуктов, который выручает, когда фантазия на нуле Иногда совсем не хочется стоять у плиты и придумывать что-то новое, а привычная еда уже приелась. В такие моменты меня всегда спасает удачный соус. Он готовится за считанные минуты, а вкус знакомых блюд меняется до неузнаваемости.
майонез — 100 г
сметана — 100 г
отварной желток — 1 шт
горчица — 1 ч. л.
соленые огурцы — 2 шт.
>
В глубокой тарелке соединяю майонез — 100 гр. и сметану — 100 гр., тщательно размешиваю до гладкости.
Отварной желток — 1 шт. натираю на мелкой терке и добавляю в основу, чтобы соус стал более густым и насыщенным.
Затем кладу горчицу — 1 ч. л., она придает легкую пикантность, но не перебивает вкус.
Соленые огурцы — 2 шт. натираю и вмешиваю в соус, добиваясь однородной консистенции.
Готовый соус убираю в холодильник на 20 минут. Он отлично подходит к мясу, картофелю, котлетам и даже простым бутербродам.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взялся за убийство рабочего-мигранта в Москве из-за зарплаты
Утренние и вечерние сценарии ванной: как текстиль меняет ритм дня
Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео
Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона
Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы
Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске
Власти России приняли важное решение по Курской области
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины
Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой
Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек
Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины
Украинец загадочно умер в Одесском военкомате
В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра
Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи
На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане
В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией
Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице
Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.