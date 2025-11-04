Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»

Праздничное меню требует особенного подхода: блюда должны быть не только вкусными, но и визуально запоминающимися. Салат «Снежный вихрь» для застолья в честь Нового года превратится в настоящее украшение каждого стола благодаря своей воздушной подаче и лаконичному сочетанию ингредиентов. Это авторская интерпретация классической закуски с неожиданным акцентом.

Отварите куриную грудку (300–400 г) и картофель (2 средних клубня) до готовности, измельчите небольшими ромбиками. Шампиньоны (свежие — 200 г) обжарьте до красивого румянца, остудите. Куриные яйца (3 шт.) сварите вкрутую, измельчите на терке вместе с твердым сыром (150–200 г). Лук (белый — 1 небольшая луковка) нарежьте тонкими полукольцами.

Выкладывайте салат слоями: картофель, курица, грибы, лук, куриные яйца. Каждый из слоев промазывайте майонезом и чуть-чуть солите. Завершите композицию щедрым ярусом измельченного твердого сыра — он создаст эффект «снежной шапки». Обязательно охладите блюдо перед тем, как подавать на стол, минимум час.

Салат «Снежный вихрь» во время празднования Нового года покорит гостей нежной текстурой и праздничным видом, а простота приготовления позволит вам наслаждаться торжеством вместе с близкими.

