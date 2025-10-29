Простой рецепт рулета, который тает во рту: абрикосовый джем и бисквит

Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу уюта на кухне. Рулет с абрикосовым джемом станет прекрасным дополнением к вечернему чаепитию и порадует близких своим нежным вкусом. Этот десерт готовится быстро и не требует сложных кулинарных навыков.

Взбейте яйца (4 штуки) с сахаром (120 г) до пышной пены, аккуратно введите просеянную муку (пшеничная — 100 г) с разрыхлителем (1 чайная ложка). Выпекайте тонкий корж при 180 градусах около 12 минут. Готовый бисквит сверните в рулон через полотенце, дайте остыть. Разверните, смажьте джемом (абрикосовый — 200 г) и снова заверните. Присыпьте сахарной пудрой (2 столовые ложки) перед подачей.

Рулет с абрикосовым джемом получается воздушным и ароматным. Его можно хранить в холодильнике до трех дней, завернув в пергамент. Приятного аппетита!

