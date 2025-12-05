Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны Суд оштрафовал военторг в Белгороде за нацистскую символику на витрине

Владелицу магазина военной амуниции в Белгороде оштрафовали за продажу шевронов с неоднозначным символом, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о шевронах с надписью «Быть воином — жить вечно» и скандинавским рунами, признанными нацистской символикой.

Против женщины завели административное дело по статье «Демонстрация экстремистской атрибутики». Она пояснила, что не знала о запрещенном значении символов, полностью признала вину. Октябрьский районный суд счел ее действия противоправными и назначил штраф в размере 1 тыс. рублей.

До этого Московский суд принял решение о запрете аукционов, на которых выставляются марки и открытки с изображением Адольфа Гитлера. В октябре и ноябре Перовская прокуратура собрала ряд коллекционных лотов, посвященных истории нацизма и фашизма.

Ранее житель Тюмени поставил эмодзи с изображением воровской звезды (символ АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) у своего ника в Telegram. Суд оштрафовал его на тысячу рублей.