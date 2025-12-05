«Так больно»: блогер Любятинка вызвала скорую помощь

Блогер Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) обратилась за экстренной медицинской помощью после того, как целый день проходила в просроченных контактных линзах. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что сильное жжение в глазах сменилось на следующий день острой болью, слезотечением и отеком века.

Мне так больно, и режет, и слезится, и в закрытом, и в открытом состоянии, что я все-таки решила вызвать скорую, — сообщила она.

Врачи скорой помощи рекомендовали ей посетить офтальмолога. Блогер последовала их совету. Специалисты диагностировал ей травму роговицы. По словам Любятинки, на восстановление поврежденного глаза может уйти около 10 дней.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил NEWS.ru, что проблемы со зрением могут возникнуть из-за использования косметики и контактных линз. По его словам, негативное воздействие на глаза обусловлено не только процессами цифровизации.