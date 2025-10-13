Офтальмолог ответила, могут ли линзы полностью вытеснить очки

Контактные линзы не заменят очки, заявила офтальмолог Дарья Левина. По словам врача, переданным «Вечерней Москвой», кому-то может быть некомфортно прикасаться к глазам, а некоторые просто любят носить оправы.

Есть ли вероятность, что люди перестанут покупать очки и перейдут исключительно на контактные линзы? Уверена, что нет. Контактные линзы существуют больше 20 лет. Есть линзы мягкие, хорошие, дышащие. Но люди от очков не отказались. Потому что кому-то, например, некомфортно прикасаться к глазам, кто-то просто не хочет менять привычки, кому-то нравятся оправы, внешний вид очков, — заявила она.

Она также предупредила, что не стоит покупать дешевые очки с некачественными линзами: они дают искаженное изображение, быстро царапаются и могут даже испортить зрение. Врач отметила, что лучше не приобретать слишком маленькие оправы, чтобы не сокращать себе обзор.

Ранее офтальмолог Кристина Горбачева предупредила, что привычка тереть глаза может привести к эрозии роговицы. Она отметила, что это проявляется в нечеткости зрения, ощущении песка в глазах и покраснении.