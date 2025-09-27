Врач объяснила, почему привычка тереть глаза может испортить зрение Офтальмолог Горбачева: регулярное трение глаз может привести к эрозии роговицы

Регулярное трение глаз может привести к эрозии роговицы, что проявляется нечеткостью зрения, ощущением песка в глазах и покраснением, заявила офтальмолог Кристина Горбачева. Эти состояния требуют медицинского вмешательства и наблюдения, пишет «Газета».Ru

По словам врача, раздражение может появиться из-за большого количества микроорганизмов на руках человека. При частом контакте рук с глазами повышается риск развития инфекций и воспалительных заболеваний — конъюнктивита и блефарита. Особенно важно это для носителей контактных линз: попадание инфекции может спровоцировать воспаление роговицы — кератит.

При аллергии из-за зуда человек может часто чесать глаза, а трение в свою очередь вызывает выброс гистамина, что усиливает зуд. Возникает порочный круг: зуд — трение — зуд, — приводит ее слова издание.

При постоянном активном трении роговица может стать тонкой и спровоцировать появление кератоконуса — заболевания, при котором роговица принимает конусовидную форму. Это относится также и к людям, перенесшим операцию по коррекции зрения. В свою очередь, изменение формы роговицы не всегда поддается коррекции очками или линзами.

Горбачева отметила, что кратковременно потирание глаз способно привести к повышению внутриглазного давления, однако это не вредно, в отличие от длительного и сильного воздействия в течение нескольких минут.

Ранее сообщалось, что для сохранения остроты зрения после 40 лет рекомендуется употреблять продукты, содержащие витамин С, — болгарский перец, брокколи и цитрусовые. Офтальмохирург Елена Казанцева также советует добавить в рацион жирную рыбу, льняные семечки и грецкие орехи.