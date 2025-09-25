Врач раскрыла, как просто сохранить остроту зрения после 40 лет

Для остроты зрения после 40 лет рекомендуется употреблять продукты, содержащие витамин С, — болгарский перец, брокколи и цитрусовые, заявила MIR24.TV офтальмохирург Елена Казанцева. Она также посоветовала добавить в рацион жирную рыбу, льняные семечки и грецкие орехи.

Кроме того, для здоровья глаз необходима пища с витаминами А и Е, отметила Казанцева. В связи с этим стоит добавить в рацион морковь, тыкву, зелень, абрикосы, семена и масла. Также рекомендуется есть шпинат и капусту кале.

Для здоровья глаз важны регулярные осмотры у офтальмолога и других специалистов, а также правильная защита от ультрафиолетового излучения. Солнцезащитные очки следует покупать со 100-процентной защитой от UVA- и UVB-лучей, уточнила врач. Кроме того, она призвала грамотно организовать рабочее место, расположив монитор на расстоянии вытянутой руки.

Ранее офтальмолог Ангелина Казанцева заявила, что сон в контактных линзах создает идеальные условия для размножения бактерий. Она подчеркнула, что ночью сокращается доступ кислорода к глазу, это ослабляет клетки роговицы.