Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:00

В ВОЗ назвали неочевидные причины ухудшения зрения

Эксперт ВОЗ Демин: зрение может ухудшиться из-за косметики и контактных линз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы со зрением могут возникнуть из-за использования косметики и контактных линз, заявил NEWS.ru эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, негативное воздействие на глаза обусловлено не только процессами цифровизации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, не менее 2 млрд человек страдают нарушениями зрения. Интересно, что некоторая косметика, которую применяют люди, может повлиять на состояние глаз. Также негативно сказывается ношение контактных лиц. Иногда при отсутствии показаний к ношению контактных линз люди все равно носят их, потому что хотят другой цвет глаз. Но они не понимают, что таким образом травмируют глаза, — пояснил Демин.

Эксперт заявил, что основными симптомами повреждения глаза являются резь, жжение и ощущение инородного тела. По его словам, если они проявляются, нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Влияет также повышенная температура, сухость окружающего воздуха: тогда происходит ускоренное испарение жидкости в глазах. Вредные привычки замедляют кровообращение, что приводит к кислородному голоданию в зрительной системе. Различные химические вещества тоже могут повлиять на зрение, — добавил Демин.

Он порекомендовал делать перерывы каждые 20 минут при долгой работе за компьютером. По его словам, полезно выполнять простые упражнения для глаз: переводить взгляд в сторону, вниз, вверх и по часовой стрелке. Также эксперт ВОЗ отметил важность проверки зрения каждые три месяца и использования глазных капель.

Ранее офтальмолог Кристина Горбачева предупредила, что привычка тереть глаза может привести к эрозии роговицы. Она отметила, что это проявляется в нечеткости зрения, ощущении песка в глазах и покраснении.

ВОЗ
зрение
врачи
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородин подал в суд на Пугачеву и потребовал с нее 5 млн рублей
Возле дома президента Республики Сербской Додика обнаружили бомбу
Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.