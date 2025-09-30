В ВОЗ назвали неочевидные причины ухудшения зрения

Проблемы со зрением могут возникнуть из-за использования косметики и контактных линз, заявил NEWS.ru эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, негативное воздействие на глаза обусловлено не только процессами цифровизации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, не менее 2 млрд человек страдают нарушениями зрения. Интересно, что некоторая косметика, которую применяют люди, может повлиять на состояние глаз. Также негативно сказывается ношение контактных лиц. Иногда при отсутствии показаний к ношению контактных линз люди все равно носят их, потому что хотят другой цвет глаз. Но они не понимают, что таким образом травмируют глаза, — пояснил Демин.

Эксперт заявил, что основными симптомами повреждения глаза являются резь, жжение и ощущение инородного тела. По его словам, если они проявляются, нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Влияет также повышенная температура, сухость окружающего воздуха: тогда происходит ускоренное испарение жидкости в глазах. Вредные привычки замедляют кровообращение, что приводит к кислородному голоданию в зрительной системе. Различные химические вещества тоже могут повлиять на зрение, — добавил Демин.

Он порекомендовал делать перерывы каждые 20 минут при долгой работе за компьютером. По его словам, полезно выполнять простые упражнения для глаз: переводить взгляд в сторону, вниз, вверх и по часовой стрелке. Также эксперт ВОЗ отметил важность проверки зрения каждые три месяца и использования глазных капель.

Ранее офтальмолог Кристина Горбачева предупредила, что привычка тереть глаза может привести к эрозии роговицы. Она отметила, что это проявляется в нечеткости зрения, ощущении песка в глазах и покраснении.