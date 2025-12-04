Врач рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз без вреда здоровью

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз без вреда здоровью Врач Соломатина: взрослому допустимо съесть не более двух мандаринов за один раз

Взрослому человеку допустимо съесть не более двух мандаринов за один раз, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. При этом людям с проблемами ЖКТ следует проявлять особую осторожность при употреблении этого цитруса.

Ключевое правило — умеренность и учет индивидуальных особенностей. Лучше распределить количество: не больше одного или двух мандаринов за раз. А некоторым рекомендуется и не больше двух в день. Все равно в этом фрукте много сахара, — предупредила Соломатина.

Она отметила, что малышам до трех лет можно давать не более пары долек мандарина в день. А детям дошкольного возраста разрешается съесть уже половину цитруса в сутки. При этом родителям важно отслеживать то, как ребенок переносит этот продукт.

Ранее Соломатина заявила, что мандарины за счет содержания каротиноидов укрепляют иммунитет. По ее словам, это особенно важно в сезон простуд. Кроме того, эти цитрусы богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают пищеварение.