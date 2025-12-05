ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:31

«Я все отрицаю»: Макрон оправдался за слова о предательстве США

Макрон отрицает слова о возможном предательстве Украины со стороны США

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Liu Yuchen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он не предупреждал украинского главу государства Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны США, пишет The Guardian. Кроме того, он считает, что единство Европы и США сыграло решающую роль в поддержке Киева. Макрон также напомнил о необходимости США и Европейского союза работать вместе.

Я все отрицаю, — сообщил французский президент.

Ранее издание Der Spiegel писало, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц опасаются предательства со стороны Вашингтона. Возможные риски политики обсудили в ходе телефонного разговора с другими европейскими лидерами и Зеленским. Разговор состоялся после встречи делегаций Киева и США во Флориде и перед визитом специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера в Россию.

Позже зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтону следует рассмотреть возможность направить несколько подводных лодок к французскому побережью. Так он в ироничной форме отреагировал на критику Макрона в адрес США по вопросу Украины.

Эммануэль Макрон
США
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов РФ получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
В сети показали кадры с приема Путина у президента Индии
Рулет с печенью трески: вкусный и сытный перекус без лишних хлопот
Хозяйка военторга заплатит штраф за скандинавские руны
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.