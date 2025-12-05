«Я все отрицаю»: Макрон оправдался за слова о предательстве США Макрон отрицает слова о возможном предательстве Украины со стороны США

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он не предупреждал украинского главу государства Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны США, пишет The Guardian. Кроме того, он считает, что единство Европы и США сыграло решающую роль в поддержке Киева. Макрон также напомнил о необходимости США и Европейского союза работать вместе.

Я все отрицаю, — сообщил французский президент.

Ранее издание Der Spiegel писало, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц опасаются предательства со стороны Вашингтона. Возможные риски политики обсудили в ходе телефонного разговора с другими европейскими лидерами и Зеленским. Разговор состоялся после встречи делегаций Киева и США во Флориде и перед визитом специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера в Россию.

Позже зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтону следует рассмотреть возможность направить несколько подводных лодок к французскому побережью. Так он в ироничной форме отреагировал на критику Макрона в адрес США по вопросу Украины.