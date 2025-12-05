Задушил у остановки: туапсинский педофил выйдет на свободу в 92 года

Туапсинский педофил Павел Базанов проведет четверть века в колонии особого режима еще за два убийства, которые появились в его списке преступлений. На этот раз насильнику вменили преступления, совершенные в 2000 году. NEWS.ru рассказывает историю душегуба.

Бывалый зэк

Павел Базанов — уроженец Краснодарского края, города Туапсе. Родился в 1958 году, а в 1983 получил свой первый срок за кражу. Последующие его преступления были более жестокими, а на свободе он не оставался более двух лет.

Базанов стал известен и как туапсинский маньяк, и как тверской педофил, совершивший убийство двух несовершеннолетних девушек в Краснодарском крае, пишет «ТВТверь». Он являлся подозреваемым в причастности к исчезновению еще двух девочек, которые в 2010 году пропали без вести и, по версии следствия, были убиты им, однако доказать это не удалось. Также он отбывал наказание за изнасилование.

На свободу он не выходил с 2010 года, но теперь, после очередного суда, вовсе рискует закончить жизнь в колонии, если не доживет до 92 лет.

Убил возле автобусной остановки

Спустя 25 лет следователи подняли архивы нераскрытых дел и обнаружили следы Базанова в двух эпизодах. Первый случай произошел в апреле 2000 года на острове Кличен в Осташковском районе Тверской области.

Как рассказывает пресс-служба судебной системы Тверской области, Базанов, увидев местную жительницу, которую ранее не знал, последовал за ней до автобусной остановки.

Он нанес ей не менее 11 ударов руками и ногами в голову и конечности. После того как женщина упала и перестала сопротивляться, Базанов стал душить ее, сильно сжимая шею руками, пока девушка не перестала подавать признаков жизни.

Ограбил, убил и сжег

Через два месяца, в июне 2000 года, Базанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая материальные трудности, забрался в дом в деревне Сальниковщине Осташковского района.

Там он присвоил 3800 рублей и охотничье ружье не менее чем с четырьмя патронами. В этот момент в дом вошел его хозяин и попытался остановить преступника. В ответ Базанов выстрелил в него несколько раз — сначала в ноги и конечности, а затем в голову.

Кроме того, он нанес потерпевшему как минимум два удара неустановленным тупым предметом в область правой надбровной дуги и левой височной области.

Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, Базанов поджег дом и скрылся, прихватив с собой некоторое имущество.

Четверть века в колонии

Базанов в ходе следствия отрицал свою вину. Однако суд признал его виновным по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем).

При назначении наказания суд учел наличие особо опасного рецидива как отягчающее обстоятельство, а наличие у подсудимого тяжелых хронических заболеваний — как смягчающее.

Кроме того, суд отметил, что Базанов уже отбывал наказание в местах лишения свободы и характеризовался там отрицательно. Ему назначили 25 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, первые пять лет он проведет в тюрьме.

