«Вопрос доверия»: индийский эксперт оценил сигналы на встрече Путина и Моди

Три ключевых вектора определяют стратегическое сотрудничество России и Индии в текущих условиях, заявил NEWS.ru основатель Центра содействия развитию стратегического партнерства двух стран (DRISP) Прасун Пракаш. По его мнению, дружественные сигналы, прозвучавшие на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, имеют глубокие политические и экономические основания и основаны, прежде всего, на доверии между странами.

Эксперт отметил, что фундаментом взаимодействия является надежная торговля энергоресурсами, в частности, поставки российской нефти, которые планируется наращивать. Пракаш подчеркнул, что индийская сторона продолжает закупки не только из-за цены, а, в первую очередь, благодаря высокому уровню доверия к России как к партнеру, что критически важно для обеспечения работы индийских производств.

Это один из аспектов. Потом есть военно-промышленный комплекс. Мне видится, и Путин это подчеркнул в интервью India Today, что партнерство в военке не будет просто [ограничиваться] продажей военной техники, а [будет включать] совместное производство военной техники, как пример, гиперзвуковая ракета «БраМос». Это второй интересный вектор, — сказал эксперт.

Третьим перспективным вектором, по мнению Пракаша, должно стать создание совместных предприятий в высокотехнологичных отраслях. Он выразил уверенность, что компетенции двух стран в таких сферах, как медицинское оборудование и производство полупроводников, могут идеально дополнить друг друга для выпуска конкурентоспособной продукции на глобальный рынок.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».