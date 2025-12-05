ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 17:40

«Вопрос доверия»: индийский эксперт оценил сигналы на встрече Путина и Моди

Основатель DRISP Пракаш: основой партнерства России и Индии является доверие

Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Читайте нас в Дзен

Три ключевых вектора определяют стратегическое сотрудничество России и Индии в текущих условиях, заявил NEWS.ru основатель Центра содействия развитию стратегического партнерства двух стран (DRISP) Прасун Пракаш. По его мнению, дружественные сигналы, прозвучавшие на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, имеют глубокие политические и экономические основания и основаны, прежде всего, на доверии между странами.

Эксперт отметил, что фундаментом взаимодействия является надежная торговля энергоресурсами, в частности, поставки российской нефти, которые планируется наращивать. Пракаш подчеркнул, что индийская сторона продолжает закупки не только из-за цены, а, в первую очередь, благодаря высокому уровню доверия к России как к партнеру, что критически важно для обеспечения работы индийских производств.

Это один из аспектов. Потом есть военно-промышленный комплекс. Мне видится, и Путин это подчеркнул в интервью India Today, что партнерство в военке не будет просто [ограничиваться] продажей военной техники, а [будет включать] совместное производство военной техники, как пример, гиперзвуковая ракета «БраМос». Это второй интересный вектор, — сказал эксперт.

Третьим перспективным вектором, по мнению Пракаша, должно стать создание совместных предприятий в высокотехнологичных отраслях. Он выразил уверенность, что компетенции двух стран в таких сферах, как медицинское оборудование и производство полупроводников, могут идеально дополнить друг друга для выпуска конкурентоспособной продукции на глобальный рынок.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».
Россия
Индия
Владимир Путин
Нарендра Моди
сотрудничество
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Алексей Белкин
А. Белкин
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не по кайфу»: СК возбудил дело после тренировки бойца поп-ММА с памятником
Помощник Путина оценил возможность нового саммита России и США
Путин раскрыл, что придаст импульс отношениям России и Индии
В Раде призвали лишить Зеленского права вводить санкции
Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке
Москва рассчитывает на откровенность Вашингтона
В ОБСЕ высказались о мирных переговорах по Украине
Путин сформулировал цель сотрудничества России и Индии
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в 2026 году
«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске
Ушаков назвал одну из главных тем в беседе Путина и Моди
Стала известна площадь пожара после атаки БПЛА под Краснодаром
Швеция решила бросить беднейшие страны ради военных поставок Киеву
Путин рассказал об атмосфере на переговорах России и Индии
Россиянка с семилетней дочкой пропали на популярном курорте
15 лет колонии и лечение у психиатра: как наказали педофила-порнографа
«Только на бумаге»: экс-спикер Рады о проекте бюджета Украины на 2026 год
Делегации новых регионов России получили приглашение от Никарагуа
В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок
Опубликованы кадры приема Путина у президента Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.