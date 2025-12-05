ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:10

Медведев шуткой ответил на критику Макрона в адрес США

Медведев в шутку посоветовал США отправить подлодки к Франции

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вашингтону следует рассмотреть возможность направить несколько подводных лодок к французскому побережью, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале. Так он в ироничной форме отреагировал на критику президента Франции Эммануэля Макрона в адрес США из-за Украины.

Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок»?написал Медведев.

Согласно публикации Der Spiegel, лидер Пятой республики допустил возможность того, что Соединенные Штаты могут предать Киев в территориальном вопросе, не предоставив четких гарантий безопасности. Ирония Медведева отсылает к более раннему заявлению американского президента Дональда Трампа о том, что он распорядился отправить две субмарины к российскому побережью в целях предосторожности.

Ранее Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Соответствующее решение необходимо принять в ближайшее время, убежден президент Франции.

