05 декабря 2025 в 16:41

«Россия всегда была открыта к Африке»: логист из Анголы о взаимной торговле

Муссенге Филипе Маркеш
Исторические регионы России, которые вошли в ее состав по итогам референдумов 2022 года, обретают новые торговые маршруты. Сегодня это направление представляет интерес для большого количества логистических фирм. Представитель LT Global Forwarding Муссенге Филипе Маркеш на полях Таврического инвестиционно-экономического форума — 2025 рассказал NEWS.ru, как компания осваивает эти территории, и оценил развитие отношений России со странами Африки.

— Логистика в нынешних непростых условиях — одна из ключевых сфер. Ваша компания планирует работать в исторических регионах РФ?

— Без этого никак. Мы стараемся развивать работу в любых регионах, несмотря на все сложности. Есть над чем работать, но мы справимся. Мы развиваемся и открываем новые филиалы по всему миру. Работаем не только в России, но и занимаемся международной логистикой.

— Что представляет наибольший интерес для африканских стран и Анголы в России, а также на территории ее новых регионов?

— Чтобы понять будущее, нужно всегда знать свое прошлое. Отношения России и Анголы всегда были хорошими. Я не вижу никаких проблем для развития этого направления — как мы работали [вместе] раньше, так и продолжим. РФ всегда была открыта не только к Анголе, но и ко всей Африке.

— Какую продукцию ваша компания вывозит из России по африканскому направлению?

— Любые виды товаров, в особенности сельскохозяйственные. К нам обращаются многие компании, и мы стараемся внимательно изучить любой запрос, чтобы выбрать наилучший маршрут для поставок.

— Из России в основном экспортируется сельскохозяйственная продукция. Что ввозят из Африки?

— Разные товары, например кофе, чай и фрукты. Мы стараемся развивать различные направления. Главное — понять, что конкретно интересует компании. Мы внимательно изучаем запросы.

— Вы уже работаете с историческими регионами РФ?

— Наша компания была открыта очень давно, поэтому мы работаем по многим городам.

Африка
Россия
Ангола
логистика
